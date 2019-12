Stuttgart (dpa/lsw)Klimaschutz, innere Sicherheit und Wissenschaft: Vor allem in diesen Bereichen will die grün-schwarze Koalition noch Fakten schaffen, bevor sie in den Wahlkampf zur Landtagswahl 2021 startet. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart, ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg zu beschließen, habe für die Grünen Priorität. «Klimaschutz schafft Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze von morgen.» Auf Eckpunkte eines neuen Klimaschutzgesetzes hat Grün-Schwarz sich bereits geeinigt. Sie müssen nun in ein Gesetz gegossen und mit Maßnahmen flankiert werden.

Auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte: «Klimaschutz und Erhalt der Artenvielfalt werden zentrale Themen auf unserer Agenda bleiben.» Er pocht dabei weiterhin auf eine Klimaschutzstiftung, obwohl das Projekt innerhalb der Koalition noch umstritten ist.

Für die CDU hat nach Reinharts Worten auch die endgültige Beratung über ein neues Polizeigesetz eine hohe Priorität. «Wir wollen das Maximum erreichen für die Sicherheit im Land.» Vor Weihnachten war sich die Koalition hier in wesentlichen Punkten einig geworden.

Die Koalition muss sich auch noch auf ein Modell zur Neuberechnung der Grundsteuer einigen. «Wir wollen ein einfaches, gerechtes und transparentes Grundsteuermodell, das Wohnen nicht noch teurer macht und zugleich die Einnahmen der Städte und Gemeinden sichert», sagte Reinhart. Der Bund hatte den Weg für eine Neuregelung frei gemacht.

Grünen-Fraktionschef Schwarz wies darauf hin, dass im neuen Jahr ein neuer Hochschulfinanzierungsvertrag unterzeichnet werden soll. Er geht von 2021 bis Ende 2025 und soll ein Volumen von rund 1,8 Milliarden Euro haben. Damit könnten die Hochschulen ihre bundesweit führende Position sichern und ausbauen. Die Grünen wollen auch das Thema künstliche Intelligenz vorantreiben.

Im März 2021 wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Die spannende Frage ist, ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Amt bleiben kann, oder ob CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, die bislang Kultusministerin ist, das Regierungszepter übernimmt. Kretschmann ist seit 2011 Regierungschef.