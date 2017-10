Anzeige

Metzingen (dpa/lsw) - Ein 55 Jahre alter Kletterer ist am Wiesfels bei Metzingen abgestürzt und hat sich tödlich verletzt. Er verlor beim Klettern mit Freunden am Montag den Halt und stürzte trotz Seilsicherung mehrere Meter tief, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Trotz Erster Hilfe und Reanimation durch seine Begleiter und eines hinzugerufenen Notarztes starb der aus dem Kreis Böblingen stammende Mann noch an der Unglücksstelle. „Nach derzeitigem Stand ist von einem Fehler in der Seilsicherung und von einem tragischen Unfall des Kletterers, der sich eigenverantwortlich im Fels aufhielt, auszugehen“, teilte die Polizei mit.