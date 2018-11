Anzeige

Kirchentellinsfurt (pol)Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen bei Kirchentellinsfurt ereignet. Eine 55-Jährige war nach Angaben der Polizei um 8.30 Uhr mit ihrem Suzuki von der B297 auf die B27 in Richtung Tübingen aufgefahren. In der Linkskurve der Aufschleifung kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem das Auto ein Verkehrszeichen beschädigt hatte, fuhr die Frau etwa 100 Meter weit durch ein Gebüsch und stürzte dann in ein acht Meter tiefes Biotop. Nur aufgrund des momentanen Niedrigwassers konnte die Frau mit Hilfe zweier Mitarbeiter der Straßenmeisterei, die das Unglück mitbekommen hatten, ihr Fahrzeug durch das Seitenfenster verlassen. Die 55-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden. Die aufwändige Bergung dauerte drei Stunden. Da es zunächst geheißen hatte, die Frau könne ihren Pkw nicht verlassen, rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. An dem Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.