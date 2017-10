Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Zwei Kinder mit Clownmasken und vermutlich mit einem Messer haben am Dienstag in Ulm eine Gruppe Zehn- und Elfjähriger erschreckt. Die kleine Gruppe rannte nach der Begegnung auf der Straße aus Angst davon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Eltern zweier Kinder riefen die Polizei, die die Maskierten jedoch bei der anschließenden Suche nicht mehr finden konnte. Einer der beiden Clowns soll nach Angaben der Kinder ein kleineres Messer gehalten haben, so die Polizei.

„Clown-Sein hat Grenzen. Wer Menschen verfolgt, nötigt oder angreift, macht sich strafbar“, teilte die Polizei mit. Wer auf der Straße einer als Clown maskierten Person begegne, solle ihr aus dem Weg gehen. Werde man verfolgt, bedroht oder angegriffen, solle man sofort die Polizei verständigen und andere mit lauten Rufen um Hilfe bitten.