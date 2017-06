Laufenburg (dpa/lsw) - Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Laufenburg (Kreis Waldshut) von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag fuhr das Kind mit seinem Fahrrad überraschend vom Gehweg auf die Straße. Zwar hatte der Busfahrer am Mittwochnachmittag noch versucht, auszuweichen. Aber den Zusammenprall konnte er nicht mehr verhindern. Dabei erlitt das Mädchen schwere Beinverletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

