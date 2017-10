Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Fall um den totgeprügelten kleinen Raphael aus Geislingen (Kreis Göppingen) kommt erneut vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob ein Urteil des Ulmer Landgerichts gegen die Mutter und deren Ex-Partner am Dienstag auf. Damit bleibt das inzwischen getrennte Paar weiter auf freiem Fuß. Die Ulmer Richter hatten die beiden im vergangenen Jahr als Mittäter zu jeweils fünf Jahren Haft verurteilt, obwohl im Dunkeln blieb, wer das schon Wochen zuvor schwer misshandelte Kind jeweils prügelte und schließlich umbrachte. Gegen das Urteil hatte das Paar Revision eingelegt. (Az: 1StR 496/1)

Der kleine Junge war vor sechs Jahren totgeschlagen worden. An seinem Todestag hatte der Junge ein massives Schädeltrauma und dann einen Herzstillstand erlitten.