Schwieberdingen (dpa/lsw) - Als sie einem Ball auf die Straße nachlief, ist eine Sechsjährige in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte eine 30-jährige Autofahrerin das spielende Kind zwar bemerkt und zur Vorsicht den Fuß vom Gas genommen. Das Mädchen prallte demnach trotzdem gegen die Fahrertür des Kleinwagens. Die Polizei teilte zunächst nicht mit, wie schwer die Sechsjährige bei dem Unfall am Mittwochabend verletzt worden war.

