Rot an der Rot (dpa/lsw) - Bei einer Vorführung historischer Waschgeräte auf einem Dorffest ist ein Sechsjähriger schwer verletzt worden. Sein Arm war am Sonntag in Rot an der Rot (Kreis Biberach) zwischen zwei elektrisch betriebene Walzen einer Maschine zum Auswringen von Wäsche geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Junge hatte die Vorführung der alten Vorrichtung mit seiner Mutter angeschaut. Die Polizei prüfte zunächst noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht.

