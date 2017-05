Mit einer bunten und friedlichen Gegendemonstration wollen sich die Karlsruher gegen einen Aufmarsch von Rechten in Durlach wehren. Das Bild zeigt eine Demo in Saarbrücken am 11. März dieses Jahres

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein großes gesellschaftliches Bündnis mit der Stadt an der Spitze will dem für Samstag geplanten Aufmarsch von Rechten in Karlsruhe entgegentreten. Die Karlsruher sollten ein starkes Signal senden, „dass wir mit diesen neonazistischen Umtrieben nichts anfangen können“, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) am Dienstag. Karlsruhe stehe für Toleranz, in der Stadt sei kein Platz für braunes Gedankengut und Gewaltbereitschaft.

Die Partei Die Rechte hat für Samstag zu einem „Tag der deutschen Zukunft“ aufgerufen. Die Polizei rechnet bei dem Aufmarsch im Stadtteil Durlach mit 600 bis 900 Teilnehmern und mindestens 6000 Gegendemonstranten. Mehr als 3000 Polizisten werden im Einsatz sein.

Neben dem Bündnis „Karlsruhe zeigt Flagge“ hat auch der DGB zu einer Demonstration aufgerufen. „Wir stehen für einen bunten, friedlichen und kreativen Widerstand“, sagte Dieter Bürk vom DGB Karlsruhe. Der Intendant des Badischen Staatstheaters, Peter Spuhler, empörte sich, dass die Rechten den Begriff Zukunft für sich reklamierten. „Jedes engstirnige Gedankengut verhindert, dass wir glänzen“, sagte er. Am Abend lädt das Theater zu Gesprächen ein. Am Nachmittag läuft der Christopher Street Day in der Stadt unter dem Motto „Bunte Liebe statt brauner Hass“.

