Karlsruhe (dpa) Flugpassagiere können nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) keine Ausgleichszahlung beanspruchen, wenn ein Systemausfall am Abflugterminal ihre Verspätung verursacht hat.

Ein mehrstündiger Ausfall aller Computersysteme an den Abfertigungsschaltern eines Terminals könne außergewöhnliche Umstände im Sinne der Fluggastrechte-Verordnung der EU begründen, urteilte der für das Personenbeförderungsrecht zuständige X. Zivilsenat des BGH am Dienstag in Karlsruhe. Ein Flugunternehmen könne solch ein Ereignis nicht beherrschen, da es nicht in seinen Verantwortungsbereich falle.

Mit zwei Klagen wollten fünf Passagiere jeweils 600 Euro von British Airways erstreiten, weil ihr Flug von New York fast drei Stunden Verspätung hatte, so dass sie ihren Anschluss in London nach Stuttgart nicht mehr erreichen konnten. Sie kamen schließlich mehr als neun Stunden verspätet am Ziel an. Schon das Landgericht Stuttgart hatte die Klagen gegen British Airways abgewiesen.

Welche Regeln gelten für Ausgleichszahlungen?

Flugreisende haben in der Regel dann Anspruch, wenn sich die Ankunft um drei Stunden oder mehr verzögert, der Flug kurzfristig ausfällt oder trotz Buchung kein Platz an Bord ist. Die zugrundeliegende EU-Verordnung gibt es seit 2005. Die Höhe der Ausgleichszahlung hängt von der Flugstrecke ab: Je nach Entfernung gibt es 250, 400 oder 600 Euro. Betroffene müssen das Geld von der Fluggesellschaft einfordern.

Was, wenn die Airline nicht reagiert oder ablehnt?

Dann kann möglicherweise die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) helfen. An sie können sich Flugreisende kostenlos wenden, wenn der Anbieter nicht zahlt. Die SÖP ist von der Bundesregierung als Verbraucherschlichtungsstelle für Reisende mit Bus, Bahn, Flugzeug und Schiff anerkannt.

Von den mehr als 32 000 Fällen im Jahr 2018 betrafen nach Angaben von Geschäftsführer Heinz Klewe 87 Prozent den Flugverkehr. In 86 Prozent dieser Fälle war die Schlichtung erfolgreich. Die Zahl der Schlichtungen hat sich im abgelaufenen Jahr im Vergleich zu 2017 mehr als verdoppelt. Klewe führt das auf die vielen Probleme im Bahn- und Flugverkehr 2018 zurück. Ein Grund sei aber auch, dass Fahr- und Fluggäste zunehmend besser über ihre Rechte informiert seien.

Wie können Passagiere sonst zu ihrem Recht kommen?

Wer keine Schlichtung anstrebt und sich nicht selbst mit der Fluggesellschaft auseinandersetzen möchte, kann sich Hilfe bei spezialisierten Unternehmen suchen. Hier versuchen Fachleute, Ansprüche durchzusetzen, gegebenenfalls auch vor Gericht. Kosten entstehen für Passagiere nur im Erfolgsfall, dann aber bis zu 30 Prozent der erstrittenen Summe.

Warum gibt es so oft Streit?

Für die Fluggesellschaften geht es um viel Geld. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft setzt sich für eine Neuregelung ein. Die EU müsse die Verordnung und damit den Begriff der außergewöhnlichen Umstände präzisieren, fordert der Bundesverband. «Wir benötigen dringend eine Revision der Verordnung, die Luftfahrtunternehmen und ihren Kunden umfassende Rechtssicherheit gibt», teilte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow mit. Mit dem Novellierungsentwurf der Europäischen Kommission liege seit Jahren ein geeigneter Kompromissvorschlag vor, der auch von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag unterstützt werde.