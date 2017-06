Stuttgart (dpa/lsw) - Von Brandanschlägen auf Bahnstrecken in mehreren Bundesländern ist Baden-Württemberg zunächst nicht betroffen gewesen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag in Stuttgart sagte, gab es im Südwesten zunächst keine Vorfälle. Knapp drei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg hatten Unbekannte an zahlreichen Bahnstrecken in Deutschland Brandanschläge verübt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Täter dem extremistischen Spektrum angehören könnten.

Ein Berliner Polizeisprecher erklärte, in der Nacht zum Montag habe es nach einem ersten Überblick 13 mutmaßliche Anschläge in mehreren Bundesländern gegeben. Teils gab es erhebliche Probleme für Reisende. In vielen Fällen ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der jeweiligen Kripo.

