Esslingen – Auch zwei Tage nach dem Amokalarm im Schulzentrum Zell hat die Polizei den Mann, der am Montag mit einer Schusswaffe auf dem Gelände gesichtet wurde, nicht gefunden. Es gebe keine Verdächtigen, sagt Christian Wörner, Pressesprecher des Präsidiums Reutlingen. Die Ermittlungen seien aber noch immer am Laufen. Denn die Polizei geht weiterhin davon aus, dass der von mehreren Zeugen geschilderte Vorfall tatsächlich so geschehen ist. Wörner macht klar, dass die Situation wegen der äußeren Umstände als gefährlich eingestuft und mit einem Großeinsatz der Polizei reagiert wurde. Es sei aber noch nicht klar, ob tatsächlich jemand zu Schaden kommen sollte.

„Wir haben im Moment keinerlei Hinweise, dass die Gefahr weiter bestehen könnte“, sagt der Polizeisprecher zudem. Man sei im Bereich der Schulen noch präsent, aber es stünden nicht permanent Beamte Wache. Weiterhin laufen Zeugenvernehmungen und Umfeldbefragungen. Auch Hinweise gingen immer wieder ein, so Wörner, „aber es war nichts Substantielles drunter.“