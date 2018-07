Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Auch in dieser Woche kühlen die Temperaturen im Südwesten nicht ab: «Die Hitzewelle setzt sich fort und hat am Dienstag ihren Höhepunkt», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Verbreitet könne es dabei Temperaturen bis zu 36 Grad geben. Selbst in der Nacht fallen die Temperaturen in den Großstädten laut Angaben des Wetterdienstes nicht unter 20 Grad.

Am Mittwoch wird das Sommerwetter gestört: Gegen Abend sollen Gewitter aufziehen. Dabei ist mit Starkregen und Hagel zu rechnen, sagte der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Die Hagelkörner können nach seinen Angaben eine Größe von bis zu 5 Zentimeter erreichen.

Die Gewitter bringen kaum Abkühlung. Am Donnerstag habe es weiterhin Temperaturen bis zu 32 Grad. Zum Wochenende hin soll es noch heißer werden. «Ein Wetterumschwung ist bis nächste Woche nicht in Sicht», so der Meteorologe.