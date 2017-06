Karlsruhe (dpa/lsw) - Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel hat auf einem Landesparteitag in Karlsruhe zu einem entschlossenen Bundestagswahlkampf gegen die etablierten Parteien aufgerufen. Nötig sei eine „Kehrwoche in der Politik“ gegen einen „linksgrünen Zeitgeist“, sagte die 38-Jährige gut drei Monate vor der Wahl. „Wir müssen alle kämpfen“, sagte sie am Samstag in der Badnerlandhalle vor rund 200 AfD-Mitgliedern. Weidel warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine linke Politik mit schwarzem Anstrich vor. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) kann laut Umfragen am 24. September auf den erstmaligen Einzug in den Bundestag hoffen.

„Mein Ziel ist es, dass wir im Herbst so stark wie möglich in den Bundestag einziehen“, sagte Weidel. Ihre einmal genannte Zielmarke von 15 Prozent wiederholte sie in ihrer Rede nicht. In Umfragen liegt die Partei bundesweit derzeit bei acht bis neun Prozent. Punkten wolle die AfD mit einer echten konservativen Politik, betonte Weidel.

Am Rande des 11. Landesparteitags der AfD Baden-Württemberg demonstrierten mehrere linke Aktivisten gegen Hass und rechte Hetze. Sie versuchten auch, AfD-Mitglieder und Gäste am Zugang zur Tagungshalle zu hindern. Ein Polizeiaufgebot sicherte die Veranstaltung. Laut Polizei verliefen die Proteste friedlich.