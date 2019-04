Heilbronn (pol) Zu einer Rettungsaktion der besonderen Art kam es am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr an einer S-Bahnhaltestelle im Heilbronner Stadtgebiet. Reisende meldeten zuvor dem Tiernotdienst, dass sich mehrere spielende Katzen am Haltepunkt Heilbronn-Kaufland in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen befinden würden.

Eine alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn fand zusammen mit der Tierrettung Unterland insgesamt sieben Katzenkinder vor, die sich mittlerweile in einem Abwasserrohr nahe des Gleisbetts versteckt hatten. Der betroffene Haltepunkt musste daraufhin für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden.

Die augenscheinlich frierenden Jungtiere konnten in einer gemeinsamen Rettungsaktion wohlbehalten aus dem Gleisbereich geborgen werden, und wurden im Anschluss an das Tierheim Heilbronn übergeben. Die Mutter der Jungtiere befand sich nicht vor Ort. In den kommenden Tagen wird versucht, diese mit Futter anzulocken.