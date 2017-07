Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher Gemeinderat hat grünes Licht für das Kunstprojekt von Markus Lüpertz in den Haltestellen der künftigen U-Bahn gegeben.

Eine deutliche Mehrheit stimmte gestern dafür. Eine private Initiative setzt sich dafür ein, die für Werbung vorgesehenen Nischen in den unterirdischen Stationen für einige Jahre mit großformatigen Keramiktafeln des Künstlers zu bestücken und sie damit zur Kunstmeile zu machen. Lüpertz gilt als einer der prominentesten Gegenwartskünstler. Der exzentrische Maler hat ein Domizil in Karlsruhe, wo seine Kinder groß wurden.

Das Kunstprojekt entzweit die Gemüter. Kurz vor der Entscheidung hatte sich Peter Weibel, Direktor des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM), gegen die „keramische Kirchenkunst“ gewandt. „Das Konzept passe aber nicht zum Image einer modernen IT-Metropole. Auch fürchtet Weibel um demokratische Spielregeln mangels Ausschreibung für das private Projekt. Dieselbe Sorge treibt auch die Gemeinderats-Grünen um, die das Projekt ablehnten. laut den Plänen der privaten Initiative soll Lüpertz die Stationen der Karlsruher U-Bahn, die in vier Jahren in Betrieb genommen wird, mit großformatigen Keramiktafeln bestücken. Thema: „Genesis - 7 Tage des Herrn“ - die Schöpfungsgeschichte verdichtet auf sieben Haltestellen. Das Projekt um Initiator Anton Goll, dem früheren Chef der Keramikmanufaktur Majolika, soll durch Spenden und Sponsoren finanziert werden. Zusagen für über eine halbe Million Euro - die Hälfte der geschätzten Kosten - hat Goll schon bekommen. Dass einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler die Karlsruher Stationen verschönern will, findet Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) „hochinteressant“. Mentrup verwahrte sich - unter Applaus des Gemeinderats gegen die harsche Kritik Weibels. Auch die sommerlichen Schlosslichtspiele unter ZKM-Regie seien nicht ausgeschrieben worden. Weibel hatte sich in einem gestern veröffentlichten Brief auch über den religiösen Charakter des Kunstwerks mokiert. Die Grünen sehen das ähnlich.