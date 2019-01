Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw)Nach einem versuchten Raubüberfall in Karlsruhe, bei dem ein Mann am Kopf verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein junger Mann habe mit einem Holzstück auf einen 21-Jährigen eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer kam mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Eine Gruppe von sieben oder acht Männern hatte am Samstagabend von dem 21-Jährigen und drei anderen Männern in einer Parkanlage Geld gefordert. Als die vier ihnen das Geld verweigerten, eskalierte die Situation.