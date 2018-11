Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) Eine 64 Jahre alte Frau stirbt nach heftigen Schlägen und Tritten, zahlreichen Knochenbrüchen, Schnitten und Messerstichen in ihrer Karlsruher Wohnung. Der Täter: Ihr eigener Sohn. Davon waren die Richter des Karlsruher Landgerichts überzeugt und verurteilten den 41-Jährigen am Dienstag wegen Totschlags zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft. «Dass der Angeklagte der Täter war, daran haben wir nicht die geringsten Zweifel», sagte der Vorsitzende Richter Leonhard Schmidt (Az.: 1 Ks 200 Js 9094/18).

Die Kammer blieb nur wenig unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten 13 Jahren. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer auf ein Strafmaß verzichtet. Nach Verbüßung von vier Jahren und drei Monaten soll der alkoholsüchtige Verurteilte in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.

Der 41-Jährige hatte zu Beginn der Verhandlung ausführlich seine Unschuld beteuert. Er widersprach seinem Verteidiger aber nicht: Dieser hatte im Plädoyer eingeräumt, die Version seines Mandanten sei zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber wohl doch nicht sehr glaubwürdig.

Mutter soll ihn immer wieder unterstützt haben

Das Urteil nahm der in Polen geborene und wegen zahlreicher Gewalttaten vorbestrafte Mann ruhig auf. Momente der Gefühlsregung blitzten aber während der Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage auf, wenn er kurz den Blick senkte und sein Gesicht in den Händen verbarg.

Der Oberstaatsanwalt sprach von einem Fall, wie ihn das Haus noch nicht gesehen habe, «dass ein voll schuldfähiger Mann seine eigene, treu sorgende Mutter getötet hat». Die Frau habe ihren Sohn trotz dessen Trinkerei und Brutalität immer wieder aufgenommen und unterstützt.

Der Bruder des Opfers hatte im Prozess ausgesagt, dass der Mann seine Mutter bereits 2016 fast umgebracht habe. Die Frau hatte damals aber angegeben, sie habe sich selbst mit Messerstichen verletzt. Nach Angaben des Bruders tat sie das, um ihren Sohn vor Strafverfolgung zu schützen. Sie habe außer ihm niemanden eingeweiht und ihn zum Stillschweigen verpflichtet.

Schmidt führte mehrere Punkte an, bei denen die Behauptungen des Angeklagten nicht mit der Beweislage übereinstimmten. Der 41-Jährige hatte eigenes Blut auf seiner Bekleidung mit einer Verletzung begründet, die er sich beim Käseschneiden zugefügt habe. Nach Angaben einer Sachverständigen sei das aber nicht möglich. Es handele sich um eine typische Verletzung, die geschehe, wenn jemand einen Menschen festhalte und dann mit einem Messer zusteche.

Ein Nachbar habe den Angeklagten zum Tatzeitpunkt in der Wohnung der 64-Jährigen schreien hören. Dass ein Fremder in der Wohnung gewesen sei, könne ausgeschlossen werden. Polizisten hätten die stabile, verschlossene Wohnungstür auf der Suche nach dem Opfer aufbrechen lassen müssen. Der einzige Schlüssel habe sich in der Wohnung befunden.

Schmidt sagte, das Gericht habe auch geprüft, ob eine Verurteilung wegen Mordes infrage komme. Ob der Sohn heimtückisch, aus Habgier oder zur Verdeckung einer anderen Straftat gehandelt habe? «Wir wissen es nicht.»