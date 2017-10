Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Herbsturm am Wochenende sind die Temperaturen im Südwesten gefallen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, ist in der Nacht auf Dienstag zum ersten Mal in diesem Herbst mit verbreitetem Frost zu rechnen. Autofahrer werden vor lokalem Nebel und Glätte gewarnt. Am Reformationstag erreichen die Temperaturen demnach einen Tiefpunkt. Allerdings bleibe es trocken. Im Süden zeige sich häufig auch die Sonne. Über die Feiertage soll es kalt bleiben. Am Wochenende werde es wieder wärmer. Dabei könne es zu vereinzelten Schauern kommen.