Anzeige

Heidelberg (dpa/lsw) - Das ungebührliche Verhalten Frauen gegenüber ist in Heidelberg in eine Prügelei mit einem Schwerverletzten ausgeartet. Nach Auskunft der Polizei vom Sonntag hatte eine Gruppe Männer, die am Samstag einen Junggesellenabschied feierte, Frauen beleidigt, die in der Nähe ebenfalls feierten. Vermutlich auch um die „Ehre der Weiblichkeit“ - so die Polizei - wiederherzustellen, kam es dann zu einer Prügelei, an der wohl acht Männer beteiligt waren. Ein Mann aus der Junggesellengruppe wurde dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

„Der Genuss von Alkohol und die damit verbundenen Ausfallerscheinungen sowie eine allgemein aggressive Grundstimmung erschwerten den polizeilichen Einsatz vor Ort“, schrieb ein Polizeisprecher in seinem Pressebericht. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.