Anzeige

Heilbronn (lsw) - Der Landesvorsitzende der Jungen Union (JU), Nikolas Löbel, will sein Amt im November abgeben. „Ich werde nach über sechs Jahren als JU-Landesvorsitzender beim Landestag im November nicht erneut für den Vorsitz kandidieren“, sagte Löbel der „Heilbronner Stimme“ und dem „Mannheimer Morgen“. Nachdem er bei der Bundestagswahl in Mannheim das Direktmandat gewonnen habe, wolle er aus Zeitgründen das Amt nicht mehr ausüben. „Die zeitliche Belastung wird jetzt noch mal deutlich zunehmen. Ich habe eine neue Herausforderung im Deutschen Bundestag, die mich voll beanspruchen wird“, sagte Löbel. Er ist Kreischef der Mannheimer CDU und sitzt im Gemeinderat. Zudem ist er geschäftsführender Gesellschafter zweier Unternehmen. Löbel will sich im Bundestag für ein Einwanderungsgesetz stark machen.