Schorndorf (dpa/lsw)Testkäufer haben im Rems-Murr-Kreis mehrere Verstöße gegen den Jugendschutz bei Alkohol und Tabak aufgedeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren fünf junge Testkäufer in 42 Geschäften in Schorndorf, Welzheim, Rudersberg, Winterbach, Alfdorf, Urbach und Plüderhausen unterwegs. Dazu zählten Supermärkte, Tankstellen und Getränkehandlungen. Sie sollten verbotenerweise Schnaps und Zigaretten kaufen - und waren in 15 Fällen erfolgreich. Verkäufer achteten bei dem Test am Freitag demnach nicht auf das Alter der Jugendlichen. Die Polizei leitete Bußgeldverfahren ein.