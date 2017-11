Die Polizei untersuchte mit Unterstuetzung des THW Backnang am Samstagabend die Mülldeponie Steinbach in Backnang-Steinbach.

Die Polizei untersuchte mit Unterstuetzung des THW Backnang am Samstagabend die Mülldeponie Steinbach in Backnang-Steinbach. Foto: SDMG

Backnang (dpa/lsw) - Die Polizei sucht nach einer 22 Jahre alten Frau, die seit wenigen Tagen vermisst wird. Die Kriminalpolizei geht aufgrund ihrer Ermittlungen mittlerweile davon aus, dass die Frau aus dem Rems-Murr-Kreis einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Im Zusammenhang mit der vermissten Frau aus Backnang hat die Polizei einen 24 Jahre alten Mann aus dem Umfeld der Familie als Tatverdächtigen festgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. „Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse gehen wir davon aus, dass der 24 Jahre alte Mann die Frau getötet hat“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Mann soll aus dem Kreis Ludwigsburg stammen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der Tatverdächtige wurde wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Am Wochenende wurde in Backnang zudem eine Mülldeponie im Stadtteil Steinbach vergeblich nach Spuren untersucht, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Die junge Frau aus Backnang ist seit Mittwoch vergangener Woche nicht mehr erreichbar. Letzter bekannter Aufenthaltsort der Frau war ihre Wohnung im Stadtteil Strümpfelbach. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat eine Ermittlungsgruppe „Flur“ gegründet, in der nun Informationen und eingehende Hinweise gesammelt und bewertet werden. Die Polizei hofft auf Informationen von Zeugen.