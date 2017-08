Rheinmünster (dpa/lsw) - Wegen eines Streits beim Landeanflug haben Fluggäste zwei Mitreisende auf dem Weg einer Maschine zum Baden-Airpark angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren drei Reisende im Alter von 17 bis 21 Jahren am Wochenende mit einer 61-Jährigen wohl über die Sitzstellung im Flieger in Streit geraten. Worum es dabei genau ging, konnte die Polizei allerdings nicht sagen. Daraufhin sollen die jungen Leute die 61-Jährige und deren 39-jährige Familienangehörige bespuckt und geschlagen haben. Das Bordpersonal trennte die Streitenden. Die Polizei ermittelt gegen die Tatverdächtigen wegen Körperverletzung. Erkennbare Verletzungen trugen die beiden Frauen demnach aber nicht davon.

Anzeige