Freiburg (dpa/lsw)Schwere Brandverletzungen hat sich ein Junge beim Grillen im Kreis Waldshut zugezogen. Wie die Polizei in Freiburg am Montag mitteilte, hatte eine Gruppe Jugendlicher zwischen 12 und 14 Jahren bei einer Geburtstagsfeier am vergangenen Freitag versucht, einen Grill mit Holz zu entzünden. Weil das Holz nass war, goss ein Junge Benzin darüber und zündete es an. Schlagartig loderte das Feuer auf und erfasste den Jungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Fachklinik. Er schwebt laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Details zur Identität des Jungen und zum genauen Unfallort wollten die Beamten nicht nennen.