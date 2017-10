Anzeige

Waldkirch (dpa/lsw) - Ein zwölf Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Waldkirch (Kreis Emmendingen) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war der Junge am Montagabend plötzlich über eine Straße gerannt. Wahrscheinlich wollte er an eine gegenüberliegende Bushaltestelle gelangen. Ein 58 Jahre alter Autofahrer erfasste ihn mit seinem Wagen. Das Kind wurde auf die Straße geschleudert und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Freiburger Krankenhaus gebracht.