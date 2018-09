Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) Knapp acht Monate vor der Europawahl rufen die Europäische Kommission und die baden-württembergische Landesregierung die Bürger zu Debatten über die Zukunft Europas und der Europäischen Union (EU) auf. Zum europaweit 1000. Bürgerdialog der Europäischen Kommission werden am Montag in Freiburg rund 1000 Menschen erwartet, wie die Organisatoren mitteilten. Dabei seien Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Sie stünden für Fragen von Bürgern und Gespräche zur Verfügung.

Die europaweite Dialogreihe der EU-Kommission unter Junckers Führung gibt es den Angaben zufolge seit Januar 2015. Sie habe seither Hunderttausende Menschen angesprochen, teilte die Kommission mit. Angesichts der Krisenzeiten in der EU seien solche europaweiten und parteiübergreifenden Gespräche wichtig zur Stärkung des europäischen Gedankens und der Demokratie. Sie würden daher fortgesetzt.

Bis Ende März nächsten Jahres werde es in Europa mehr als 300 weitere Dialogveranstaltungen dieser Art geben. Europawahl ist vom 23. bis 26. Mai nächsten Jahres, in Deutschland ist sie am 26. Mai 2019.

Baden-Württemberg beteiligt sich seit vergangenem Dezember an den europäischen Bürgerdialogen. In Zeiten von zunehmendem Populismus und nationalen Alleingängen müssten die Bürger in der EU zusammenstehen und sich zu Wort melden, hatte Ministerpräsident Kretschmann zum Auftakt gesagt. Es gehe um echten Dialog und nicht um Show-Veranstaltungen. Aus den Debatten mit den Bürgern werde das Land Lehren ziehen und ein neues Europaleitbild erstellen.