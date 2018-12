Anzeige

Heimsheim (dpa/lsw)Ein 15-Jähriger soll eine Rentnerin in Heimsheim im Enzkreis geschlagen und schwer verletzt haben. Zeugen fanden die 77-Jährige in der Nacht auf Montag auf der Straße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Frau gab an, den 15-Jährigen als Täter erkannt zu haben. Warum er sie attackiert haben soll, war zunächst unklar.