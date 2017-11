Anzeige

Waiblingen (dpa/lsw) - Ein 13-Jähriger ist in Waiblingen mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein ebenfalls noch jugendlicher Verdächtiger kam wegen Verdachts auf versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Opfer sei in der Nacht zum Mittwoch auf ein Polizeirevier gekommen, um Anzeige zu erstatten. Dabei habe der Jugendliche einen Schwächeanfall erlitten. Polizisten stellten bei der Erstversorgung blutende Wunden an seinem Körper fest. Die Ermittlungen führten dann zu dem Verdächtigen. In der elterlichen Wohnung sei ein Messer gefunden worden, mit dem die Verletzungen verursacht worden sein könnten. Die Hintergründe waren zunächst unklar.