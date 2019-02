Anzeige

Meckenbeuren (dpa/lsw)Beim Überqueren einer Bahnstrecke ist ein 17-Jähriger in Meckenbeuren (Bodenseekreis) von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Jugendliche wollte am Samstagabend einen im Bahnhof wartenden Nahverkehrszug erreichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er rannte demnach an einem Bahnübergang trotz Rotlichts und geschlossener Schranken auf die Schienen. Dort wurde er von einem Interregio-Express erfasst, der auf der Strecke unterwegs war. Der 17-Jährige starb am Unglücksort. Die Bahnstrecke musste den Angaben zufolge für mehr als drei Stunden gesperrt werden. Angehörige des Jugendlichen sowie Bahnreisende wurden psychologisch betreut.