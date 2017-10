Anzeige

Reutlingen (dpa/lsw) - Mehr als 40 Einbrüche sollen auf das Konto einer Gruppe von Jugendlichen aus dem Raum Reutlingen gehen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Beamte Mitte September drei Verdächtige bei einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte erwischt. Weitere Ermittlungen führten die Polizei schließlich zu der Bande: Unter Verdacht stünden vier 16 Jahre alte Jugendliche sowie drei Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren. Drei der polizeibekannten Tatverdächtigen seien mittlerweile in Haft. Die Gruppe soll seit Juli 2017 in wechselnder Besetzung in Reutlingen, Pfullingen und Eningen eine ganze Serie von Einbrüchen begangen haben. Darunter seien Gaststätten, Imbisse, Blumenläden oder Bäckereien gewesen. Die Bande habe gekippte Fenster aufgedrückt oder verschlossene Fenster und Türen mit Brechwerkzeug aufgehebelt. Bei den Einbrüchen hatten sie es laut Polizei vor allem auf elektronische Kleingeräte und Bargeld abgesehen. Der Wert der Beute summiere sich auf rund 12.000 Euro, bei ihren Raubzügen richteten die Einbrecher einen Schaden von rund 44.000 Euro an.