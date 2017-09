Langenau (dpa/lsw) - Bei einem nächtlichen Raubzug und anschließender Spritztour mit Auto und Radlader haben drei Jugendliche in Langenau (Alb-Donau-Kreis) beträchtlichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, knackten die 17 und 18 Jahre alten Diebe in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände eines Steinbruchs zunächst einen Wagen. Später brachen sie einen Container auf und klauten daraus einen Vorschlaghammer und eine Zange. Auf ihrer Tour über Straßen und Felder beschädigten sie mit dem gestohlenen Auto ein anderes Fahrzeug und einen Zaun, woraufhin eine Schafherde Reißaus nahm. Das gestohlene Auto setzten die Jugendlichen Täter danach in Brand. Zurück beim Steinbruch, knackten sie noch einen Radlader und machten damit die Straßen von Langenau unsicher.

In zwei Fahrzeugen, die sie zuvor benutzt hatten, fanden die Beamten unter anderem ein Luftgewehr und einen Baseballschläger. Die Ermittlungen dauern an. Auf die Täter kommen nun Anzeigen wegen schwerer Diebstähle, Sachbeschädigung und missbräuchlicher Nutzung von Fahrzeugen zu. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

