Backnang (dpa/lsw) - Weil sie die Nummer einer S-Bahn für deren Abfahrtzeit gehalten haben, sind drei Jugendliche nachts in einer S-Bahn eingeschlossen worden. Wie die Polizei mitteilte, zeigte die Anzeige der Bahn in Backnang (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht zum Freitag die Nummer 141. Die Jugendlichen nahmen fälschlicherweise an, dass sie um 1.41 Uhr abfahren sollte. Was sie nicht wussten: Sie konnten nur einsteigen, weil die Bahn noch geputzt wurde. Nach dem Ende der Arbeiten schlossen die Reinigungskräfte den Zug ab - mit dem Trio drinnen. Erst ein Taxifahrer sah die wild gestikulierenden Eingeschlossenen. Nach etwa einer Stunde wurden sie befreit.

