Stuttgart (dpa/lsw)Seit einem Vierteljahrhundert findet jährlich der Tag des offenen Denkmals in Deutschland statt. Und zum Jubiläum in diesem Jahr können Besucher am 9. September bundesweit 7500 historische Baudenkmäler, Parks und archäologische Stätten genauer unter die Lupe nehmen. In Baden-Württemberg laden rund 900 Bauten zur Erkundung ein, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind.

Unter dem Motto «Entdecken, was uns verbindet» zeigen Denkmalpfleger, Archäologen, Restauratoren und Handwerker ihre Arbeitsweisen und -techniken. In Lindenau können Interessierte Höhlen auf dem Neandertalweg erforschen, in Freiburg ist die monumentale Lokhalle der Deutschen Bahn - sonst im privaten Besitz - für Besucher geöffnet und in Baiersbronn können Architekturliebhaber eines der letzten historischen Glashüttengebäude in Baden-Württemberg bestaunen.

Organisiert wird der Tag des offenen Denkmals von der Stiftung Denkmalschutz in Bonn. «Dies ist der Begeisterung und dem Engagement der vielen Planungspartner zu verdanken: den Denkmaleigentümern, den Denkmalfachleuten [und] den Gemeinden und Städten», wird Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, in einer Mitteilung zitiert.

Das Jubiläum fällt 2018 mit dem Europäischen Kulturerbejahr zusammen, das die Europäische Kommission mit dem Thema «Sharing Heritage» initiiert hat. Daran angelehnt, können sich Besucher am Tag des offenen Denkmals auf Spurensuche europäischer Einflüsse in deutschen Denkmälern begeben und die Herkunft von Handwerkern, Handwerkstechniken, Baumaterialien oder Stilelementen erfahren.

Informationen zu Veranstaltungen in Esslingen finden Sie hier.