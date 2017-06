Stuttgart (dpa/lsw) - Die Marktüberwachung für Baden-Württemberg hat 35 verschiedene LED-Lampen geprüft und bei jedem zweiten Produkt Mängel festgestellt. Die Prüfung konzentrierte sich auf Umweltverträglichkeit und die Einhaltung der Vorschriften zur Kennzeichnung des Energieverbrauchs, wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Kunden müssten sich darauf verlassen können, dass die Lampen die auf einer Verpackung genannten Anforderungen an die Energieeffizienz auch einhielten, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Alle geprüften Produkte stammten von Importeuren, Herstellern und Händlern in Baden-Württemberg. Bei Mängel am Produkt hätten die Betroffenen die Kennzeichnungen freiwillig nachgeholt, falsche Angaben korrigiert oder den Vertrieb der Produkte eingestellt, hieß es.

