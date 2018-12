Anzeige

Ravensburg (dpa/lsw) Der «Turbo-Sommer» begann eigentlich schon im Mai nach einem überdurchschnittlich warmen April. Selbst im Oktober wurden noch meteorologische Sommertage mit 25 Grad und mehr erreicht. Die Sonnenscheinstunden lagen Monat für Monat deutlich über den langjährigen Vergleichswerten. «Wir haben ein Jahr der Extreme hinter uns», sagt Vorstandsmitglied Albert Bösch vom Internationalen Bodensee-Fischereiverband. Hitze und Trockenheit ebenso wie Hochwasser hätten er und seine Kollegen in diesem Jahr am Bodensee erlebt. Und nicht nur dort: Ganz Baden-Württemberg hat in diesem Jahr außergewöhnliches Wetter zu spüren bekommen.

«Hitzejahr ist ein Begriff, den wir nicht verwenden, aber es wird ein sehr warmes Jahr», sagt Meteorologe Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Nach Auswertungen des DWD Ende Dezember war 2018 deutlich wärmer, trockener und - mit 2005 Sonnenstunden - auch deutlich sonnenreicher als üblich.

Durchschnittlich 81,9 Tage mit Temperaturen über 25 Grad registrierten die Stationen laut Wetterdienst im Südwesten - und damit mehr als im Jahr 2003, dem Jahr mit dem Jahrhundertsommer. «Da waren es nur 81,5.» Meteorologe Pfaffenzeller klingt beim Blick auf die Tabellen selbst etwas erstaunt.

Denn auch Frühling und Herbst waren dieses Jahr überdurchschnittlich warm, lediglich im Februar und März blieb es kühler als in früheren Jahren. Für Baden-Württemberg wird es so das wärmste Jahr seit Beginn regelmäßiger Messungen. Die Jahresmitteltemperatur lag bei 10,4 Grad - der bisherige Spitzenreiter war das Jahr 2014 mit 10,1 Grad.

Die höchste Temperatur wurde Ende Juli in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gemessen: 38,3 Grad. Ingelfingen (Hohenlohekreis) hat die außergewöhnliche Wärme in den Sommermonaten wie kein anderer Ort zu spüren bekommen. Dort war es mit 20,1 Grad durchschnittlich um 4,1 Grad wärmer als sonst.

In den Freibädern hat sich das natürlich bemerkbar gemacht: Auf der Suche nach Abkühlung kamen in Stuttgart, Konstanz, Freiburg, Karlsruhe und Mannheim deutlich mehr Besucher als 2017. In einigen Bädern ging die Saison sogar eine Woche in die Verlängerung.

Profitiert haben auch die Weinbauern. «Es war ein Spitzenjahr mit Spitzenernte. Ein Spitzenjahrgang», fasst es Ariane Amstutz, Sprecherin des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg, zusammen. «Die Winzer sind höchst zufrieden.» Das gilt längst nicht für alle Landwirte. Viele hätten unter der Trockenheit gelitten: «Vom Glück in extreme Sorge, das lag relativ nah beieinander.» Denn wenn es Regen gab, sei der nur sehr lokal gefallen. «Ich erinnere mich an einen Fall in Nordwürttemberg, da hat es zweimal Hochwasser in einem Ort gegeben, und bei einem Landwirt, der zwei Kilometer entfernt war, hat es wochenlang nicht geregnet.»

Laut Amstutz gab es Gewinner- und Verliererkulturen: «Für die Kartoffeln war es zu trocken, die Knollen sind kleiner geblieben als sonst.» Die Getreideernte sei glimpflich ausgegangen, dramatisch sei die Lage hingegen bei Gras und Mais. «Wir haben Betriebe, die überhaupt kein Futter ernten konnten für ihre Rinder.» Dem Obst hat die viele Sonne gut getan. «Die Äpfel sind kleiner als normal, aber sehr lecker.» Allerdings, so Amstutz, «war Beregnung Pflicht».

Im Vergleich sei Baden-Württemberg noch glimpflich davon gekommen, «weil diese extreme Dürre vor allem den Norden und Osten getroffen hat», erklärt Meteorologe Pfaffenzeller. Pro Quadratmeter fielen im Südwesten gut 745 Liter pro Quadratmeter - gegenüber dem durchschnittlichen Jahresmittel von 980 Litern.

Der Rhein führte monatelang Niedrigwasser. «Im Juni hatten wir noch einen relativ hohen Wasserstand, dann ging es runter», erklärt der Leiter der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg, Manfred Bremicker. Der Wasserstand am Pegel Maxau (Karlsruhe) fiel am 26. November auf 3,11 Meter - «dies ist der niedrigste Wasserstand seit 1972». Binnenschiffe können so nur noch wenig Ladung befördern, die Transportkosten steigen. Seit Februar fehlten Niederschläge, erzählt Bremicker. «Nach zwei Hochwassern kurz nacheinander im Januar begann schon die trockene Witterung.»

Am Bodensee-Obersee musste diesen Winter der sogenannte Laichfischfang auf Felchen erstmals seit den 1960er Jahren abgesagt werden - es gab nach Angaben der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg zu wenige laichreife Fische. Bei dieser Art des Fangs drücken Fischer die Eier aus gefangenen Tieren heraus und liefern sie bei Brutanstalten ab. «Die Erträge waren in diesem Jahr insgesamt gering», erklärte der Leiter der zuständigen Arbeitsgruppe, Roland Rösch, die außergewöhnliche Situation. Die Gründe dafür seien unklar. Das Futterangebot für die Felchen sei allerdings das ganze Jahr ungenügend gewesen. Unter anderem könnte dabei der extreme Sommer eine Rolle gespielt haben, hieß es.

Rösch betonte aber, dass eine endgültige Ertragsbilanz frühestens im Frühjahr möglich sei - «das ist erst mal nur ein Eindruck.» Darauf hatte auch der Internationale Bodensee-Fischereiverband vor rund einem Monat hingewiesen. Der gab damals Entwarnung: Auf die Erträge der Berufsfischer am Bodensee hätten 2018 weder Hochwasser noch Trockenheit besonders ausgewirkt.