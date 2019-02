Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die Landesverwaltung, Krankenhäuser und andere öffentlich zugängliche Stellen sind immer wieder das Ziel von Hackerangriffen. Bekanntestes Beispiel ist die Schadsoftware «Wannacry», mit der Kriminelle im Jahr 2017 IT-Systeme in mehr als hundert Ländern attackierten. Die oppositionelle FDP im Landtag will nun wissen, wie es um den Schutz so genannter kritischer Infrastruktur bestellt ist und hat dazu eine Debatte für diesen Mittwoch (09.00 Uhr) im Parlament in Stuttgart beantragt.

Zudem will die grün-schwarze Landesregierung mit ihrer Mehrheit einen Gesetzentwurf verabschieden, um langfristig für mehr Qualität an den Schulen zu sorgen. Es sollen zwei neue Institute gegründet werden, die etwa die Lehrerfortbildung und letztlich den Unterricht verbessern sollen. Hintergrund: Beim bundesweiten Vergleich von Schülerleistungen lag Baden-Württemberg früher weit vorne. In den vergangenen Jahren sind die Ergebnisse der Schüler im Südwesten aber abgesackt.