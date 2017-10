Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - In der Debatte um die Ursachen des schlechten Abschneidens Baden-Württembergs in der IQB-Bildungsstudie hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor Schuldzuweisungen gewarnt. Es gelte, genau hinzuschauen, was die Gründe seien könnten, sagte der Regierungschef am Freitag in Stuttgart. „Ich kann nur allen raten, dass man das wirklich sorgfältig macht.“ Pauschale Kritik sei nicht sinnvoll. Das Kultusministerium müsse seine Kernaufgabe erfüllen, herauszufinden, warum „wir da so abgesunken sind“. Das sei schwieriger als man glaube, sagte der ehemalige Gymnasiallehrer.