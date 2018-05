Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Unter dem Motto «Netzwerk Museum: Neue Wege, Neue Besucher», werden Interessierte am Muttertag (13. Mai) zum 41. internationalen Museumstag eingeladen. Besucher können Altes und Neues in 230 Museen im Südwesten bestaunen. Zusätzlich locken die Geschichtshäuser und Galerien mit Sonderführungen, Mitmach-Aktionen, Filmen, Vorträgen und Kuratorenführungen. Unter der Homepage www.museumstag.de können Bürger nach Veranstaltungen in seiner Nähe suchen.

Neben den Museen, wie zum Beispiel dem Landesmuseum in Baden-Baden, welches unter anderem eine Sonderausstellung zum 125-jährigen Jubiläum anbietet, öffnet auch das Schloss Bruchsal mit Sonderaktionen seine Tore für Besucher aus aller Welt.

Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen Museumsrat (ICOM) veranstaltet. Ziel des Aktionstages ist es, auf die Vielfalt der Museen weltweit aufmerksam zu machen.