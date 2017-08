Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einer „Innovationswerkstatt“ will das Land kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, neue Ideen zu entwickeln, voran- und letztlich auch auf den Markt zu bringen. Dafür steht rund eine Million Euro zur Verfügung, wie Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und der Technologiebeauftragte des Landes, Wilhelm Bauer, am Dienstag in Stuttgart mitteilten. Die „Innovationswerkstatt“ ist eines von neun sogenannten Handlungsfeldern, die Bauer erarbeitet hat, um vor allem kleineren Unternehmen zu helfen, international mithalten zu können und in Sachen Innovation nicht den Anschluss zu verlieren.

Geplant ist zum Beispiel ein „Pop-up-Innovationslabor“, in dem Unternehmer die Arbeit mit Innovationen lernen und sich austauschen können. Außerdem sollen Firmen, die bislang eher zurückgezogen für sich allein arbeiten, aktiv angesprochen werden. „Wir gehen davon aus, dass es nicht nur eine Holschuld der Unternehmen gibt“, betonte Hoffmeister-Kraut. Erfahrene Experten sollen auf die Unternehmen zugehen und sie bei der Entwicklung neuer Ideen unterstützen.

Zu den weiteren Handlungsfeldern gehört unter anderem eine stärkere Transparenz, was die Möglichkeiten der Unterstützung angeht. Bauer hat dazu nach eigenen Angaben eine „Technologietransferlandkarte“ entwickelt, die Informationen über rund 1500 Ansprechpartner im ganzen Land bündelt. Darüber hinaus soll die Innovationsstrategie des Landes aus dem Jahr 2013 weiterentwickelt werden. Erste Vorschläge dafür sollen Anfang kommenden Jahres vorliegen.

