Stuttgart (lsw)- In der Diskussion um Reisen von Flüchtlingen in ihre Heimatländer hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) klargestellt, dass er keine Hinweise auf Urlaubsaufenthalte dort habe. „Wir haben niemals gesagt seitens des Innenministeriums, dass diejenigen, die in ihre Herkunftsländer zurückreisen, dort Urlaub machen“, sagte Strobl dem Südwestrundfunk (SWR). Er hatte mit Blick auf Zahlen zu Reisen von anerkannten Asylbewerbern vor rund einer Woche gesagt: „Dorthin in Urlaub zu fahren und gleichzeitig einen Schutzstatus zu genießen, das passt jedenfalls nicht zusammen.“ Dem Sender sagte Thomas Strobl jetzt, ihm sei kein solcher Fall bekannt.

Anzeige

Die SPD im Landtag dagegen warf ihm und Justizminister Guido Wolf (CDU) gestern vor, mit ihren Äußerungen „wahrheitswidrig AfD-Propaganda befeuert zu haben“. Im Bundestagswahlkampf machten sie Stimmung gegen Flüchtlinge. Justizminister Wolf hatte gesagt: „Wenn man mit dem Argument, in der Heimat politisch verfolgt zu werden, Asyl beantragt oder bereits erhalten hat, und sich zugleich entscheidet, dort Erholungsurlaub zu machen, ist das ein Widerspruch.“

Anzeige

Die AfD im Landtag hatte eine Anfrage ans Innenministerium zu Reisen von Flüchtlingen unter den Titel „Heimaturlaube anerkannter Asylbewerber“ gestellt. In der Antwort hatte das Ressort Strobls angegeben, den Ausländerbehörden seien seit dem Jahr 2014 mehr als 100 Fälle bekannt, in denen die Menschen einmal oder mehrmals in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Als Gründe sind in der Antwort geschäftliche sowie persönliche oder familiäre Zwecke angegeben. Das Innenministerium schrieb zudem: „Wenn anerkannte Schutzberechtigte trotz einer Verfolgung oder Bedrohung zu Urlaubszwecken wieder in ihr Heimatland reisen, stellt sich zu Recht die Frage nach der Schutzbedürftigkeit dieser Ausländer.“

SPD-Fraktionsvize Sascha Binder sagte gestern: „Wider besseres Wissen haben der Innen- und der Justizminister Stimmung gegen Flüchtlinge geschürt, obwohl die Fakten eine ganz andere Sprache sprechen.“ Der Landesinnenminister habe bewusst die Debatte eine Woche lang in eine falsche Richtung laufen lassen, bevor er nun für eine Klarstellung gesorgt habe.