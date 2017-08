Von Lotte Glatt und Lena Müssigmann





Markgrönigen - Mitten in der Nacht heulen die Sirenen in der Innenstadt von Markgröningen. Unweit des Marktplatzes sei ein Feuer in einem Obdachlosenheim der Stadt im Kreis Ludwigsburg ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen. Einsatzkräfte tragen Bewohner aus dem qualmenden Gebäude, wie der hinzugerufene Bürgermeister Rudolf Kürner (parteilos) später erzählt. Der Grund für die Katastrophe, bei der eine 54 Jahre alte Bewohnerin, ihr 56 Jahre alter Freund und ein 60-jähriger Mann sterben: vermutlich Brandstiftung. Noch gestern gesteht ein 66-jähriger Bewohner der Unterkunft die Tat. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Er war nach Angaben der Polizei schon seit längerer Zeit psychisch auffällig und zudem wegen Brandstiftung vorbestraft. Das Szenario aus Sicht der Brandgutachter und Kriminaltechniker: Das Feuer wird im Aufenthaltsraum im Erdgeschoss gelegt und überrascht die Bewohner im Schlaf. Zwei Heimbewohner werden von Rettungskräften wiederbelebt, am Nachmittag sind sie noch in Lebensgefahr, dann stirbt einer der beiden, ein 60-jähriger Mann.

Anzeige

Anwohner retten Menschen

Die Unterkunft liegt in der Altstadt des 15 000-Einwohner Ortes. Acht Bewohner waren in der Nacht im Haus, darunter ein zehnjähriges Mädchen, außerdem war der getötete Freund zu Gast. Einst war das Gebäude Teil eines Hotels, bis die Stadt das Haus aufkaufte und zur Unterkunft umfunktionierte. Nach Angaben des Bürgermeisters war es in einem guten Zustand und mit Rauchmeldern ausgestattet.

Anzeige

Noch vor Ankunft der Feuerwehr konnten Anwohner in der Nacht mehrere Menschen aus dem Haus retten. „Gott sei Dank haben Nachbarn gleich Leitern ans Haus gestellt“, sagt der Bürgermeister. Dann kämpfte sich die Feuerwehr durch die Flammen und konnte weitere Menschen bergen. „Die Einsatzkräfte haben klasse Arbeit geleistet“, sagt Kürner. Im historischen Stadtkern um die Ecke steht Fachwerkhaus an Fachwerkhaus. Die Feuerwehr führe deswegen regelmäßig Übungen durch, um im Ernstfall verhindern zu können, dass Flammen auf Nachbarhäuser übergreifen.

Eine Frau, die am Vormittag an die Unglücksstelle kommt, hat bereits zwei Brände in der Innenstadt miterlebt. Einmal sei ein Feuer in der Küche die Ursache gewesen. Diesmal hat sie nur die Sirenen gehört und war nicht selbst betroffen. Schlimm sei das allerdings trotzdem. Und die Bewohner täten ihr leid. Als Obdachlose hätten sie sicher schon genug mitgemacht in ihrem Leben.

Im Schlafanzug auf der Straße

Das Deutsche Rote Kreuz kümmerte sich noch in der Nacht um die Bewohner. Nach ihrer Rettung standen sie im Schlafanzug auf der Straße. Wie der Bürgermeister berichtet, erhielten sie Kleider von der Kleiderkammer. Den Rest der Nacht kamen sie in einem benachbarten Hotel unter. Auch eine Frau und ein Kind, die zur Vorsicht die Nacht im Krankenhaus verbrachten, wurden am Morgen dort aufgenommen. Später sollen sie alle in anderen Wohnungen der Stadt untergebracht werden.

Ob die Menschen eines Tages in die Unterkunft zurückkehren können, sei noch nicht zu sagen, sagt Kürner. Das Erdgeschoss ist völlig ausgebrannt. Die Scheiben sind kaputt. Den Rauch riecht man bis auf den Marktplatz. Laut Polizei bleibt das Gebäude vorerst gesperrt, es sei als nicht bewohnbar eingestuft. Die Spurensicherung schloss am Mittag ihre Arbeit ab.

Die oberen Stockwerke sind laut Kürner nur zum Teil beschädigt. Er hoffe, dass man die Zimmer renovieren kann. Doch das sei jetzt nicht das Wichtigste. Erst einmal müssten die Menschen das Erlebte verarbeiten, sagt der Bürgermeister. Den Ort des Geschehens verließ er erst, nachdem die Feuerwehr am Morgen die letzten Brandnester unter Kontrolle gebracht hatte.