FreiburgDie Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt des Landes steht gewissermaßen „Gewehr bei Fuß“: Die Forstexperten in Freiburg rechnen mit einer weiteren markanten Steigerung der Borkenkäfer-Populationen. Auch wenn derzeit angesichts der winterlichen Witterung noch Ruhe herrsche „in den Rammelkammern“ könnte die Menge des zu fällenden und – aus befallenen Waldabschnitten – aus dem Forst zu räumenden Holzes das der Hitzeperiodenjahre 2003/04 noch übersteigen.

Die Buchdrucker – eine im Südwesten häufig anzutreffende Unterart der Borkenkäfer – hatte schon im Spätsommer des Jahres 2018 zu einer deutlich gestiegenen Menge an „Käferholz“, wie die Fachleute befallenes Holz nennen, geführt. Die Populationen seien inzwischen „das vierte Jahr in Folge im Aufwind“, sagt Reinhold John, der bei der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg das landesweite Monitoring betreut, bei dem mit Lockstofffallen die Vermehrung der Borkenkäfer in den einzelnen Regionen minutiös beobachtet und festgehalten wird. „Bis zu drei Buchdrucker-Generationen plus zwei Geschwisterbruten im Nordschwarzwald gekoppelt mit einer markant gestiegenen Menge Käferholz sorgten im Jahr 2018 für Unruhe“, resümiert er. Erfahrungen aus dem Hitzesommer des Jahres 2003 und dem Folgejahr würden zeigen, dass eine einmal angestoßene Buchdrucker-Massenvermehrung drei Jahre andauern könne, sagt der Forstwissenschaftler. Es seien verschiedene Faktoren, die allein oder in Kombination „einen erheblichen Einfluss auf die Vitalität unserer Wälder nehmen“.

Dazu zählen für John neben Stürmen, Nassschnee und Frostereignissen auch anhaltende Dürren – wie es sie 2018 von Juli bis in den Spätherbst hinein gab. Deswegen empfiehlt das Monitoring-Team aus Freiburg auch, die Kontrollen in diesem Winter in den Wäldern intensiver und häufiger als sonst durchzuführen. Gefährdete Nadelholzbestände sollten deshalb, teilt Reinhold John mit, nun „über das ganze Jahr laufend auf Befall und bruttaugliches Material kontrolliert werden“. Anders als „unter normalen Umständen“, wie er es nennt – wo die Überwachung zwischen Oktober und März, außerhalb der Flugzeit der Borkenkäfer-Populationen, stark reduziert bleibt. Die laut den Freiburger Forstexperten 2018 angefallenen rund 1,5 Millionen Festmeter „Käferholz“ in den Wäldern Baden-Württembergs führten dazu, dass die Holzpreise in den Keller rutschten – und auch die Transportlogistik und der Holzabsatz alles andere als rund liefen. Das Fundament für die Massenvermehrung hatten im Januar vergangenen Jahres die beiden Orkantiefs Burglind und Friederike gelegt – die im Südwesten zu rund einer Million Festmeter Sturmholz führten: Dieses Holz bildete seit dem Frühjahr eine ideale Brutstätte für die überwinternden Borkenkäfer.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Jahres 2018 verwundert es nicht, dass etwa der Ortenaukreis – in dessen Gebiet auch Teile des Nationalparks liegen – im Januar forderte, aktuell schneebruchgeschädigtes Nadelholz „noch vor dem Ausflug der Borkenkäfer aufzuarbeiten, damit es nicht als Brutstätte dienen kann“. Nur so würden „Folgeschäden am Wald verhindert“, sagt Holger Schütz, Leiter des Offenburg Amts für Waldwirtschaft.

Forstexperte Reinhold John wirkt mit seiner Prognose für das Jahr 2019 fast schon ein wenig sarkastisch: „Welche Macht sollte den Käfer stoppen?“, teilt er in seinem aktuellen Monitoring-Bericht mit. Beim Blick „unter die Rinde“, berichtet er, hätten sich bereits Mitte Oktober fast 20 Prozent mittlere und 55 Prozent größere Larven der dritten Generation „in den Brutbildern gezeigt“. Auch Mitte November sei „das Leben unter der Rinde wieder einmal weitergegangen“. Welche Gesamtzahl an Käferinsekten im Frühjahr anzutreffen sein wird, vermag er nicht zu sagen. Seine Prognose: Die Populationen dürften an die Zahlen der Jahre 2003 und folgende heranreichen.

Und Reinhold John sagt dabei auch voraus: „Für den Pufferstreifen im Nationalpark Schwarzwald wird 2019 sicherlich ein kritisches Jahr.“ Die Massenvermehrung der Borkenkäfer-Populationen dürfte damit zu einem ersten größeren Belastungstest für den 2014 eröffneten Nationalpark werden: Bis zum 15. November hatten die Freiburger Forstexperten in dem 500-Meter-Streifen rund um die beiden Teile des Nationalparks 8515 Festmeter abzufahrenden Holzes registriert. Die Mengen der Vorjahre, 2014 bis 2017, mit den zwischen 1150 bis 3000 Festmetern blieben eher unkritisch. Eine Analyse der Schadholzmenge lässt die Aussage zu, dass vor allem Bereiche westlich von Baiersbronn markante Schwerpunkte sind.