Forchheim (dpa/lsw) - Heißes Fett in einer Pfanne hat in Forchheim (Kreis Emmendingen) einen Brand mit einem Verletzten verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 40-Jährige das Fett am Montagabend in der Küche vergessen, woraufhin es sich entzündete. Der Mann versuchte vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog er sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Erst die Feuerwehr konnte den Brand mit 23 Mann löschen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30 000 Euro.

