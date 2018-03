Anzeige

Von Friederike Marx





Mannheim - Qualmen auf Spielplätzen ist in Heidelberg tabu. Seit 2005 gilt in der Neckarstadt ein Rauchverbot zwischen Sandkasten und Schaukel. Und langsam macht das Beispiel im Südwesten Schule. Verschlucken Kleinkinder die giftigen Reste der Glimmstängel, können schwere Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen und Durchfall die Folge sein. Und Kippen sind nicht nur im Kindermund gefährlich. Sie geben ihre Giftstoffe auch in den Boden ab, darunter Arsen und Schwermetalle. Heidelberg hat mit dem Verbot gute Erfahrungen gemacht. Laut einer Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) wurden in der Neckarstadt bei zwei Stichproben im Schnitt 10 bis 16 Kippen je Spielplatz gefunden. In Mannheim - damals noch ohne Rauchstopp - waren es dagegen 46 bis 114 Zigarettenstummel. Anlass für die Quadrate­stadt, das Qualmen im Sandkasten zu untersagen. An allen rund 190 Spielplätzen sollen demnächst Verbotsschilder aufgestellt werden. Kosten: rund 20 000 Euro. Auch in Karlsruhe heißt es künftig: „Dieser Spielplatz ist rauchfrei! Seien Sie Vorbild. Kinder haben ein Recht auf gesunde Spielräume.“

Dass ein Verbot allein nicht ausreicht, zeigt das Beispiel Würzburg. Dort darf zwar - wie überall in Bayern - auf Spielplätzen nicht gequalmt werden, das Verbot blieb laut DKFZ aber weitgehend wirkungslos, weil keine Schilder darauf hinweisen. „Die Schilder sind ein wirkungsvoller Appell an die Erwachsenen, die Kinder zu schützen und Rücksicht zu nehmen“, heißt in Heidelberg. Bußgelder gegen paffende Eltern im Sandkasten seien bisher nicht verhängt worden.

Kontrolle schwierig

Ludwigsburg will zunächst im Stadtteil Pflugfelden Erfahrungen mit einem Rauchstopp sammeln. In der Landeshauptstadt heißt es, allein schon die Vorbildfunktion für Erwachsene sollte genügen, dass auf Kinderspielplätzen nicht geraucht wird. „Ein Verbot taugt nur, wenn es auch durchgesetzt wird und das ist bei rund 500 Spielplätzen nicht umsetzbar. Wir appellieren vielmehr an den gesunden Menschenverstand der Raucher, ihre Filter und Kippen nicht gedankenlos wegzuwerfen.“ Auch in Freiburg und Baden-Baden gibt es keine Verbotspläne. „Bei uns gab es noch keinerlei Beschwerden oder Anregungen in dieser Frage“, sagt eine Freiburger Stadtsprecherin. Ihr Baden-Badener Kollege geht davon aus, „dass sich bei uns die Eltern auf dem Spielplatz verantwortungsvoll verhalten“. Ravensburg und Konstanz planen ebenfalls kein ausdrückliches Rauchverbot im Sandkasten. „Das Wegwerfen von Kippen ist schon jetzt eigentlich verboten“, so ein Sprecher der Stadt Ravensburg. „Wir setzen auf Aufklärungsarbeit und appellieren an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger“, betont eine Sprecherin der Stadtverwaltung Tübingen. Wer eine Kippe einfach wegwirft und erwischt wird, dem droht ohnehin ein Bußgeld von 15 Euro.