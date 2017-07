Tübingen (dpa/lsw) - Im Jahr 2016 sind in Deutschland nach Angaben des Zweiradindustrieverbandes 605 000 E-Bikes verkauft worden. Das entspreche einem Plus von 13 Prozent. E-Bikes haben am Gesamtfahrradmarkt damit inzwischen 15 Prozent Marktanteil. Langfristig rechnet der Verband sogar mit einem Marktanteil von 30 Prozent. Der Verband unterscheidet nicht zwischen langsamen Pedelecs und schnellen S-Pedelecs, sondern spricht in der Gesamtheit von E-Bikes.

Das Statistische Bundesamt unterscheidet und hält für die Zahl der Pedelecfahrer in seiner Statistik für 2016 fest, dass sie wesentlich häufiger als Fahrradfahrer bei Unfällen sterben. 2016 registrierte die Polizei deutschlandweit 3901 Pedelec-Unfälle „mit Personenschaden“, 62 Menschen starben. Im Mittel forderte somit gut jeder 62. solcher Pedelec-Unfälle ein Todesopfer. Keiner war jünger als 45, 57 waren 65 und älter.

