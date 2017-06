Stuttgart (dpa/lsw) - Auszubildende in Baden-Württemberg fehlen bei der Arbeit aus Krankheitsgründen weniger als Azubis in anderen Bundesländern. Das geht aus dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse hervor. Die Auszubildenden in Baden-Württemberg fehlten 2016 im Schnitt 9,6 Tage. Die meisten Fehltage (16,8 Tage) hatten Auszubildende in Sachsen-Anhalt. Im bundesweiten Durchschnitt war ein Azubi 11,5 Tage pro Jahr krank. Der Durchschnitt bei Erwerbstätiger aller Altersgruppen lag um gut drei Tage höher, bei 14,8 Fehltagen.

Auffällig bei den Gründen für eine Krankschreibung von Azubis ist, dass die Anzahl der Fehltage wegen psychischer Störungen und Verhaltensstörungen seit dem Jahr 2000 um 108 Prozent gestiegen ist. Andere Krankheitsbilder wie Atemwegserkrankungen und Verletzungen sind eher konstant geblieben.

Für den Gesundheitsreport wertete die Kasse Krankschreibungen der 4,8 Millionen bei ihr versicherten Erwerbspersonen aus. Für den Schwerpunkt zum Thema Ausbildung wurden Daten von 187 000 versicherten Auszubildenden zwischen 16 und 25 Jahren genutzt.

Anzeige