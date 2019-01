Anzeige

Baden-WürttembergNirgends in Deutschland gibt es mehr Orte mit einer schlechten Qualität des Mobilfunknetzes als in Baden-Württemberg. Das zeigt die jüngste Untersuchung des Verbraucherportals Verivox.

Die Lage im Südwesten: In 240 deutschen Ortschaften ist die Mobilfunkverbindung schlecht. Von diesen Gemeinden liegen 63 in Baden-Württemberg. An zweiter Stelle folgt der Freistaat Bayern, wo 52 Ortschaften die Note mangelhaft erhielten. Das Verbraucherprotal Verivox kommt zu dem Schluss, in knapp sechs Prozent aller Gemeinden in Baden-Württemberg lasse die Mobilfunkverbindung sehr zu wünschen übrig. Dies bedeutet aber nicht, dass die Verbindungen überall in diesen Ortschaften schlecht sind. Oft gilt dies nur für bestimmte Ortsteile. Zu den Gemeinden, in denen es schlechte Mobilfunkverbindungen gibt, zählen Ortsteile größerer Städte, überwiegend aber geht es um kleine Ortschaften. Die Liste reicht von Quartieren in Heidelberg bis hin zum Deggenhausertal in Oberschwaben.

Schönes Dörfchen – schlechter Funk: Kommt man beispielsweise nach Bittelbronn – das ist ein Ortsteil von Möckmühl etwa 25 Kilometer nördlich von Heilbronn –, so kann es einem schon mal passieren, dass man mit den Worten „willkommen im Notstandsgebiet“ empfangen wird. Peter Vogel, Mitglied des Ortschaftsrats, hat mit seinem Anschluss noch Glück. Die Antenne auf dem Dach seines Wohnhauses bietet ihm auch eine guten Mobilfunkempfang. Doch in anderen Bereichen des Ortes ist ein Empfang gar nicht möglich. Auch bei den Kupferkabeln hapert es. „Wenn fünf Leute im Ort gleichzeitig telefonieren, kommt es vor, dass das Gespräch zusammenbricht“, sagt der Ortsvorsteher Heiko Gieser.

Waldeslust – Mobilfunkfrust: Dass Städte und Orte wie Baden-Baden, Bad Urach oder Geislingen an der Steige auf der Verivox-Liste mit schlechtem Mobilfunkempfang auftauchen, liegt auch an deren geografischer Lage. So haben manche Gemeinden Bewohner im Wald oder auf luftigen Höhen. „Baden-Baden ist der bundesweit zweitgrößte kommunale Waldbesitzer“, sagt ein Sprecher der Stadt. Als Beispiele dafür, wo es nicht klappt, nennt er das Lokal Scherrhof, das jedoch einen Festnetzanschluss hat. Ähnlich sieht es beim Gasthaus Rote Lache aus, das an die Gemarkung von Baden-Baden grenzt, aber schon im Kreis Rastatt liegt. Wolle man einen Förster anrufen, dann sei der „in bestimmten Gebieten nicht erreichbar“, heißt es in Baden-Baden. In der Stadt selbst gebe es keine Probleme.

Hohe Berge – tiefe Täler: Auch in Bad Urach, obwohl ebenfalls auf der Liste, ist eine schlechte Mobilfunkanbindung „kein Stadtgespräch“, wie man aus dem Rathaus erfährt. „Klagen sind bei der Stadtverwaltung bisher nicht eingegangen“, sagt ein Sprecher. Sollte es vereinzelte Funklöcher geben, so könnte dies mit der Lage in einem tief eingeschnitten Tal zusammenhängen. Dass auch Schwarzwald-Städte wie Calw oder Bad Liebenzell auf der Liste auftauchen, könnte ein Indiz für diese These sein. Das mag für den Heidelberger Ortsteil Ziegelhausen ebenfalls gelten. „Die Versorgung mit dem Mobilfunkstandard 4G wird in Heidelberg nicht flächendeckend durch die Anbieter zur Verfügung gestellt“, teilt ein Sprecher der Stadtverwaltung mit und ergänzt: „Der Ausbau der Infrastruktur hält nicht Schritt mit dem steigenden Bedarf.“ Hohe Berge, tiefe Täler, das könnte auch der Grund sein, weshalb Bayern ebenfalls schlecht abschneidet – und Schleswig-Holstein dagegen recht gut.

Politik will Dampf machen: Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will eine Arbeitsgruppe einsetzen, die helfen soll, Funklöcher rasch zu stopfen. „Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Netze“, sagte sie jüngst unserer Zeitung. Doch es gibt eben Hemmnisse für den Ausbau, über die etwa die Telekom oder Vodafone klagen: Mal steht der Denkmalschutz im Wege, mal sehen Eltern eine Gefahr für Kinder, wenn in der Nähe des Kindergartens ein Mobilfunkmast aufgestellt wird. Widerstand wird beispielsweise auch von der Universität Stuttgart-Hohenheim geleistet. Sie befürchtet, ein Sendemast könne einen Versuch zum ökologischen Landbau gefährden.

Verivox hat im vergangenen Oktober die anonymisierten Daten von bundesweit 150 000 Smartphone-Nutzern erhoben und die Ergebnisse in verschiedene Klassen für die Signalstärke auf dem Handy eingeteilt.