Anzeige

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) Das konnte nicht gut gehen: Ein 17-Jähriger hat sich im Kreis Ludwigsburg ein Motorrad ausgeliehen, ohne einen Führerschein dafür zu besitzen. Die Fahrt endete mit einem Unfall an einem Baum. Der Teenager sei in der Nacht zum Samstag nahe Bietigheim-Bissingen aus zunächst unbekannter Ursache gegen einen Bordstein gefahren, gestürzt und dann gegen den Baum gestoßen, teilte die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige das Motorrad ausgeliehen hatte und dafür keine Fahrerlaubnis hatte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fahrer und Halter des Motorrads bekamen eine Anzeige.