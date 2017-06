Mannheim (dpa) - Mehr als 77 000 Stück illegaler Potenzpillen, ein Haftbefehl und zwei Festnahmen: Ermittler des Zollfahndungsamtes Essen haben in Hessen und Baden-Württemberg nach mehreren Durchsuchungen drei Männer wegen des Verdachts auf Handel mit unerlaubten Arzneimittelhandel festgenommen. Nach Angaben des Zollfahndungsamtes vom Dienstag soll das Trio illegale Medikamente, insbesondere Potenzpillen, gewerbsmäßig über das Internet vertreiben.

Die Einnahmen aus dem Handel über ihre „Onlineapotheke“ sollen sich auf fast zwei Millionen Euro belaufen. Der mutmaßliche Drahtzieher, ein 46-jähriger Mann aus Worms, habe sich diverser Identitäten und zahlreicher Bankkonten im In- und Ausland bedient.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt hatten die Beamten am vergangenen Donnerstag insgesamt elf Wohn- und Geschäftsräume in Worms, Frankfurt, Heppenheim und Mannheim durchsucht. Neben den illegalen Tabletten, die nach ersten Erkenntnissen aus Indien stammen, wurden zudem 1000 Euro Bargeld und andere Vermögensgegenstände sichergestellt.Text

Anzeige